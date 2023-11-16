Покинувшая Россию Чулпан Хаматова вынуждена «размазывать кровавые сопли» на сцене в Латвии

Уехавшая из России в Латвию Чулпан Хаматова соглашается на любые предложения по работе. Недавно она вышла на сцену Нового Рижского театра с разбитым носом.

Два года назад режиссер Алвис Херманис пообещал Хаматовой хороший доход в Латвии. Но на деле актрису заставили учить латышский, а за незнание языка даже сняли с роли.

Но недавно звезде улыбнулась удача. Она получила роль в спектакле по мотивам картины Валерия Тодоровского «Страна глухих». В 1998 году она сыграла в культовом фильме девушку Риту, получив благодаря этой роли широкую известность.

По данным Kp.ru, во время спектакля Хаматова в прямом смысле размазывала кровавые сопли по лицу. Согласно сюжету, в одной из сцен у героини начинается кровотечение. Зрители, увидев Чулпан а таком образе, пришли в ужас.

«Вот уж злая ирония — размазывает кровавые слезы и сопли. То ли еще будет», — сказали они.

Напомним, певица Лайма Вайкуле рассказала, что актриса Чулпан Хаматова заговорила на латышском языке. Теперь при общении она использует именно его.