«Выбираю платье»: певица Алекса готовится к свадьбе

Певица Алекса и фитнес-тренер Вячеслав Дайчев приняли решение пожениться. Артистка выбирает платье для росписи.

Об этом она рассказала подписчикам своего аккаунта в соцсетях.

«А я тем временем выбираю платье для росписи. Мы собираемся пожениться. До этого не доходили руки и ноги», - сообщила Алекса.

Примечательно, что у пары уже есть общий ребенок. В 2021 году Алекса родила дочь.

Долгое время певицу обвиняли, будто бы она увела Дайчева из семьи. Он ушел от артистки балета певца Филиппа Киркорова Александры Сивковой, когда та была беременна. Мужчина уверяет, что участвует в жизни сына от Сивковой.

Ранее Алекса рассказывала, что пришла в форму после родов за два месяца. Она занимается спортом и придерживается здорового образа жизни.