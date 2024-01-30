Певица Алекса заявила, что пришла в форму после родов всего за два месяца

Певица Алекса рассказала, что уже через два месяца после родов вернула свою прежнюю форму. Девушка рассказала о пути к идеальной фигуре в личном микроблоге.

Участница «Фабрики звезд» выразила удовлетворение от достигнутых результатов, подчеркнув, что такие успехи не могли ее не порадовать.

«Кстати, я достаточно быстро восстановила свою фигуру после родов. За два месяца практически вернулась в ту форму и постепенно улучшала некоторые детали», — поделилась исполнительница, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков.

Артистка активно делилась в социальных сетях своим опытом и подробностями тренировок, начав их вскоре после появления на свет ее первенца. Алекса регулярно занимается спортом, придерживаясь здорового образа жизни, и призывает своих подписчиков следовать ей в этом вопросе. Несмотря на комментарии о том, что пора остановиться, так как она может потерять женственность, певица продолжает трудиться над собой при поддержке своего супруга, фитнес-тренера Вячеслава Дайчева.

Напомним, что Алекса и Вячеслав воспитывают свою общую дочь Адриану, которая появилась на свет 16 апреля 2021 года. Также у фитнес-тренера есть сын Тимур от предыдущего брака с артисткой балета Филиппа Киркорова, Александры Сивковой.

Ранее мы писали о том, что обвиненная в худобе Алекса снялась в купальнике. Она позировала в откровенном комплекте во время отдыха на Бали.