Выбирали при помощи именолога: раскрыто имя младшей дочери Наталии Медведевой

В июле 2022 года юмористка Наталия Медведева стала мамой в третий раз. Звезда Comedy Woman выбирала имя для малышки при помощи специалиста-именолога.

В итоге Наталия и ее супруг Александр Коптель назвали свою младшую дочь Луизой. К выбору имени юмористы подходили очень тщательно и даже советовались со специалистами. Они уверены: имя определяет многое в характере человека.

«Мы советовались со специалистом, ведь от имени зависит часть характера. Имя придает либо силу, либо мягкость. Мы сами горячие, сумасшедшие, и поэтому хотели детей наших смягчить, придать им мягкость», — рассказала Наталия в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Артистка объяснила, что специалист делает подборку из 12−15 имен. Свои пожелания высказывают и родители, а он их комментирует. Дома девочку они зовут по-разному: Лу-Лу, Луша.

Юмористка тщательно выбирала имена и для своих сыновей. Она отметила, что, если бы старшего Илью назвали Марком, он был бы «вообще неуправляемым».

Ранее рэпер ST и его супруга Ассоль раскрыли имя новорожденной дочери.