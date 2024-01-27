Раскрыто имя новорожденной дочери рэпера ST и его супруги Ассоль

В прошлые выходные рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов) и его жена, блогер Ассоль стали родителями во второй раз. Супруги рассекретили имя новорожденной дочери.

На своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) пара поделилась видео с выписки из роддома. Звездные родители рассказали, что решили назвать дочь Эльзой.

«Нашу дочку зовут Эльза! Теперь у нас Эстель и Эльза!», — поделились они с подписчиками.

Счастливая мама выбрала для выписки бархатное платье с атласной оборкой. Ее волосы украсил бант. Дополнили образ остроносые туфли на каблуке. Поклонники заметили, что Эстель скорчила рожицу на фото, но Ассоль их уверила: девочка рада появлению сестренки на свет.

Ранее Ассоль Васильева рассказала, как прошли ее вторые роды. Подробности читайте в этой статье.