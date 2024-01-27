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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 января 2024, 12:26
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Раскрыто имя новорожденной дочери рэпера ST и его супруги Ассоль

Рэпер ST и его супруга Ассоль не стали скрывать имя новорожденной дочери.
Раскрыто имя новорожденной дочери рэпера ST и его супруги Ассоль

© Starface.ru

В прошлые выходные рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов) и его жена, блогер Ассоль стали родителями во второй раз. Супруги рассекретили имя новорожденной дочери.

На своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) пара поделилась видео с выписки из роддома. Звездные родители рассказали, что решили назвать дочь Эльзой.

«Нашу дочку зовут Эльза! Теперь у нас Эстель и Эльза!», — поделились они с подписчиками.

Счастливая мама выбрала для выписки бархатное платье с атласной оборкой. Ее волосы украсил бант. Дополнили образ остроносые туфли на каблуке. Поклонники заметили, что Эстель скорчила рожицу на фото, но Ассоль их уверила: девочка рада появлению сестренки на свет.

Ранее Ассоль Васильева рассказала, как прошли ее вторые роды. Подробности читайте в этой статье.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Ассоль Васильева
рэпер
дети