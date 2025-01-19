Выбирает между Малаховым и Собчак: Анна Седокова готовится к интервью и возвращению на сцену

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова после самоубийства бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы постепенно возвращается к активной работе. Она получила сразу несколько предложений от федеральных каналов.

Как пишет Kp.ru, Седокову пригласили принять участие сразу в нескольких музыкальных телепроектах. Сейчас Анна рассматривает предложения и уже весной может появиться в эфире.

При этом сначала 42-летняя исполнительница планирует дать интервью и ответить на все обвинения в свой адрес со стороны друзей и родственников 32-летнего Тиммы. По данным издания, Анна ждет, когда пройдет 40 дней со дня смерти бывшего мужа.

По некоторым данным, она откровенно пообщается или с Андреем Малаховым, или с Ксенией Собчак.

Издание также утверждает, что уже сейчас Анна Седокова дает частные концерты за 1-1,5 миллиона рублей при условии полного запрета на фото и видеосъемку.

В конце января на Первом канале стартует новый сезон проекта «Три аккорда» с участием Анны Седоковой. Однако съемки шоу прошли еще летом 2024 года.

Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал из США, чтобы наладить отношения с певицей. Родственники и друзья спортсмена обвинили Седокову в том, что она разрушила карьеру Яниса, разорила его и бросила.

Ранее светский блогер Антон Суворкин заявил, что Анна Седокова якобы закрутила роман с футболистом Александром Кокориным, когда ее брак с Тиммой еще не был официально расторгнут.