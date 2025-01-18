«Умоляла вырезать этот сегмент»: блогер Суворкин раскрыл имя любовника Анны Седоковой

Экс-солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову заподозрили в неверности латвийскому баскетболисту Янису Тимме на съемках шоу «Выжить в Дубае». По словам светского блогера Антона Суворкина, когда брак певицы и спортсмена еще не был официально расторгнут, у нее якобы завязались отношения с футболистом Александром Кокориным.

«Как обалдел я. Стопроцентная инфа, дорогие мои. Аня спала с Кокориным. Я не знаю, спит ли сейчас с футболистом Анна, но на тот момент, буквально полгода назад, она спала», - приводит Kp.ru слова Суворкина.

Светский сплетник заверил, что об этом ему рассказали сотрудники съемочной бригады, работавшие на шоу «Выжить в Дубае».

«Это прям-таки из первых ручек ребят, которые снимали это шоу, тех самых ребят, которые стояли за камерами, и которых Анна Седокова умоляла вырезать этот сегмент, чтобы все не вывалилось в публичный доступ», - утверждает Суворкин в YouTube-шоу Anton S. Live.

По его словам, когда Седокова снималась в проекте, Кокорин жил в Дубае, поэтому о его романе с Анной узнала съемочная группа и участники шоу.

«Они это вырезали и не портили ей семейную жизнь с Янисом Тиммой, который, как абсолютно слепой щенок, был влюбленный в Анну. У нее реальный пунктик на спортсменов», - заявил Антон, не подкрепив свои слова доказательствами.

Ранее в недопустимом поведении на шоу Седокову упрекала юмористка Надежда Сысоева. Она приревновала к певице своего на тот момент молодого человека, блогера Сашу Стоуна. После проекта пара рассталась.

Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал из США, чтобы наладить отношения с певицей.

Также сообщалось, что сестра баскетболиста Яниса Тиммы Лельде рассказала о звонке Анны Седоковой в банк в США по поводу счетов экс-мужа. Многие предполагали, что артистка хотела завладеть деньгами спортсмена. Но, как оказалось, она закрывала его долги. Тимма задолжал банку около 10 900 долларов, а это свыше миллиона рублей.