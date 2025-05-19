«Выбирает красивых, но бедных»: Роза Сябитова раскритиковала Ольгу Бузову

Сваха и ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила, что поющая телеведущая Ольга Бузова одинока в 39 лет из-за неумения выбирать партнеров. Исполнительница хита «Мало половин» якобы смотрит на мужчин моложе себя, у которых нет денег.

«Выбирает красивых, но бедных. Итог один: мужик превращается в содержанку, а Бузова — в мамочку или живой кошелек. Ей вечно попадаются альфонсы или те, кто хотят за ее счет пробиться в шоу-бизнес», — выразила мнение Сябитова в беседе с ОСН.

Сваха рекомендовала Ольге переключить свое внимание на мужчин постарше, которые имеют достаток выше, чем у нее, и статус в обществе. Сябитова заверила, что со вчерашними школьниками богатая и знаменитая Бузова никогда не наденет свадебное платье и не построит семью.

Ранее Сябитовой начал появляться со знаменитой мамой в различных телепроектах. Телесваха называет 35-летнего Дениса завидным холостяком, однако он оказался владельцем скромного автомобиля отечественного производства и квартиры на окраине Москвы.