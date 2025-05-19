Скромный автомобиль и маленькая квартира: чем владеет сын свахи Розы Сябитовой

Сын ведущей шоу «Давай поженимся!» Розы Сябитовой начал появляться со знаменитой мамой в различных телепроектах. Телесваха называет 35-летнего Дениса завидным холостяком, однако он оказался владельцем скромного автомобиля и квартиры на окраине Москвы.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, у сына Сябитовой есть синяя «Лада-гранта» 2018 года. При этом он является аккуратным водителем, который практически не нарушает ПДД. У него нашлось всего несколько уже оплаченных штрафов.

Кроме того, в собственности у Дениса значится квартира в 40 квадратных метров в Чертаново, стоимостью 10 миллионов рублей, и доля в трехкомнатной квартире в Савеловском районе Москвы. Рыночная стоимость такой недвижимости составляет порядка 25 миллионов рублей.

Ранее Роза Сябитова запретила сыну жениться на избраннице с двумя детьми в его 21 год. По словам главной свахи страны, ей пришлось поставить ультиматум и пригрозить наследнику прекращением финансовой поддержки. Денис быстро понял, что не готов к самостоятельности, и отказался от своей возлюбленной.