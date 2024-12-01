Выбежала со сцены в толпу: Диана Арбенина удивила своим поведением на концерте в Екатеринбурге

Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина удивила своим поведением зрителей на концерте в Екатеринбурге. 50-летняя артистка внезапно побежала в зал, чтобы заставить поклонников танцевать.

Как пишет Kp.ru, Арбенина выступила в городе 1 декабря и собрала 5 тысяч зрителей. Во время исполнения одной из песен артистка внезапно выбежала со сцены в толпу, прошла фан-зону и забралась в партер.

Спуститься обратно из партера Диане помогала охрана. При этом она едва не упала и все время отмахивалась от поклонников.

Позже она пояснила, что таким образом решила заставить танцевать поклонников, разместившихся на последних рядах.

«Живем-то один раз. И вот так приходишь на концерт, тебе нравится, но ты сидишь, жмешься, чего-то боишься, а потом концерт заканчивается, и ты думаешь, а чего это я даже не танцевал. А город то рок-н-ролльный! Или вы забыли?» - обратилась со сцены Арбенина.

После внезапного перформанса певица взяла гитару и исполнила хит «Ты дарила мне розы», вызвав овации в зале.

Зрители остались довольны концертом. Поклонники отметили, что любят артистку за то, что никогда не знают, что она вытворит в следующую минуту.

Ранее в Санкт-Петербурге состоялся концерт Дианы Арбениной, на котором она едва не пострадала. В середине шоу певица перешла со сцены на балкон в зрительном зале. Там она перелезла через перила, встала на ограничительную сетку и сорвалась на танцпол. Несколько человек за руку затащили ее обратно на балкон.