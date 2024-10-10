«Выбесил этот случай»: Яна Чурикова устроила истерику на шоу «Голос. Дети»

Телеведущая Яна Чурикова устроила перепалку с членами жюри на съемках шоу «Голос. Дети». Ее возмутило, что никто из наставников не повернулся к одной из участниц во время слепых прослушиваний.

Дима Билан, Юлианна Караулова и певец JONY после выступления 14-летней Алины Аракелян решили, что девочку не следует пропускать в следующий этап. По мнению Чуриковой, это произошло из-за возраста исполнительницы.

«Меня прямо выбесил этот случай, вы меня простите. Кошмар!» — заявила Яна в беседе с The Voice.

Чурикова призналась, что школьница, исполнившая песню Стинга Desert Rose, поразила ее своими вокальными данными. Она также отметила, что наставники всегда слышат, кто поет, и стараются не отказывать малышам, так как они сильно переживают после.

«Может быть, этот момент сыграл решающую роль. Но я всё равно вся кипела от возмущения! Как вообще?!» — задалась вопросом Яна.

Ранее певец Сергей Лазарев устроил истерику в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!». Неприятный инцидент произошел после выступления одного из участников. Исполнителю хита «В самое сердце» не понравилось, что другие члены жюри выбрали победителем баттла не того артиста, который понравился ему.