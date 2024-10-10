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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 октября 2024, 17:10
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«Выбесил этот случай»: Яна Чурикова устроила истерику на шоу «Голос. Дети»

Яна Чурикова раскритиковала наставников шоу «Голос. Дети» за отказ участнице.
«Выбесил этот случай»: Яна Чурикова устроила истерику на шоу «Голос. Дети»

© Starface.ru

Телеведущая Яна Чурикова устроила перепалку с членами жюри на съемках шоу «Голос. Дети». Ее возмутило, что никто из наставников не повернулся к одной из участниц во время слепых прослушиваний.

Дима Билан, Юлианна Караулова и певец JONY после выступления 14-летней Алины Аракелян решили, что девочку не следует пропускать в следующий этап. По мнению Чуриковой, это произошло из-за возраста исполнительницы.

«Меня прямо выбесил этот случай, вы меня простите. Кошмар!» — заявила Яна в беседе с The Voice.

Чурикова призналась, что школьница, исполнившая песню Стинга Desert Rose, поразила ее своими вокальными данными. Она также отметила, что наставники всегда слышат, кто поет, и стараются не отказывать малышам, так как они сильно переживают после.

«Может быть, этот момент сыграл решающую роль. Но я всё равно вся кипела от возмущения! Как вообще?!» — задалась вопросом Яна.

Ранее певец Сергей Лазарев устроил истерику в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!». Неприятный инцидент произошел после выступления одного из участников. Исполнителю хита «В самое сердце» не понравилось, что другие члены жюри выбрали победителем баттла не того артиста, который понравился ему.

Источник фото:Starface.ru
Источник:The Voice
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Яна Чурикова
Голос. Дети
шоу
конфликт