Выбелила лицо и надела короткий парик: Ксения Собчак преобразилась ради съемки

42-летняя журналистка и телеведущая Ксения Собчак преобразилась для очередной съемки. Знаменитость примерила короткий светлый парик и выбрала перчатки с леопардовым принтом.

Собчак поделилась результатами новой фотосессии в личном блоге.

Журналистка экспериментировала со стилем 1930-х годов в съемке. Она была в светлом коротком парике, волосы которого уложены волнами, с выбеленным лицом, искусственными ресницами, подчеркивающими глаза, и темным цветом губ.

Собчак оделась в цветочный плащ с леопардовыми перчатками, а в качестве обуви выбрала босоножки на высокой шпильке.

Телеведущая написала под фото: «Люблю минимализм всей душой, также я».

В Сети оценили перевоплощение Ксении. «Обалденный образ», «Классная съемка», - писали интернет-пользователи.

Ранее Собчак появилась в маске кошечки и призвала певицу Mia Boyka отстать от детей.