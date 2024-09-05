«Отстань от детей»: Собчак в маске кошечки унизила Mia Boyka после скандала с девочкой-квадробером

Скандал на концерте Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) в Надыме с девочкой-квадробером набирает обороты. По поводу случившегося начали высказываться российские звезды. Многие из них поддержали школьницу. Не стала исключением и Ксения Собчак — телеведущая попросила певицу отстать от ребенка.

Собчак записала видео, которое выложила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». Телеведущая предстала перед подписчиками в маске кошечки в поддержку восьмилетней Марьяны.

«Дорогая Мия Бойка, обращается к тебе кошечка и квадробер Ксения Собчак. У меня к тебе большая просьба, отстань от детей, пожалуйста», — сказала знаменитость.

Ксения добавила, что, если Миа перестала носить синие волосы и открестилась от всех субкультур, это не значит, что можно буллить публично мальчиков и девочек. Увлечение квадробингом телеведущая назвала вполне простительным для их возраста.

Собчак усомнилась и в вокальных данных исполнительницы. Телеведущая считает, что Бойко долгое время выделялась благодаря яркому цвету волос. По мнению Ксении, Миа стала теперь такой же, как и все.

«Выделиться на фоне действительно хитовых артисток с сильным голосом, с твоим слабым попсовым закосом под „Мельницу“ будет трудновато», — заключила звезда.

В обращении к ребятам Ксения отметила, что дети могут быть, кем угодно: анимешниками, панками, квадроберами, эмо, готами, рэперами. Но главное — она призвала их не нарушать законы Российской Федерации.

Напомним, певица Mia Boyka подробно высказалась после скандала с девочкой-квадробером на концерте. Исполнительница призналась, что хотела привлечь внимание к проблеме, которая пришла в Россию с Запада.