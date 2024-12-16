«Вялость, стеснение, трусость»: Гоша Куценко «прошелся» по своей дочери от брака с Марией Порошиной

Гоша Куценко резко высказался о старшей дочери от отношений с Марией Порошиной. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артист «прошелся» по актерскому таланту 28-летней Полины.

Дочь артистов, которые прожили вместе пять лет, пошла по стопам родителей. Полина Куценко окончила Театральный институт имени Б.В. Щукина, стала актрисой, играет в кино и театре. При этом звездная наследница предпочитает не пользоваться связями. Однако Гоша Куценко критично относится к игре дочери. Так, актер рассказал, что они вместе работали над короткометражным фильмом, в котором девушка проявила свои «антиданные».

«У Полины все естественно — она дитя 90-х, она выбирается сама… Наконец-то я хочу поэксплуатировать ее актерские антиданные: вялость, стеснение, трусость. Мы сняли короткий метр, где она раскрылась во всей своей слабовольной красе. Но очень хорошо сыграла», — заявил Гоша Куценко.

Напомним, актер прожил в незарегистрированном браке с Марией Порошиной пять лет. В 1996 году у пары родилась дочь Полина, однако всего через несколько месяцев после этого артисты расстались. Причиной разрыва, по словам актрисы, стала измена Гоши Куценко. На тот момент их ребенку было всего три месяца. Несмотря на предательство, Мария Порошина смогла простить экс-возлюбленного, и после расставания они сохранили дружеские отношения. Актер по-прежнему тепло отзывается о бывшей и признается ей в любви, а артистка благодарит его за все.

Ранее мы писали о том, что Гоша Куценко случайно раскрыл тайну Марии Порошиной. По словам артиста, его экс-возлюбленная тайно вышла замуж.