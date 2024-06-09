«Она вышла замуж»: Гоша Куценко случайно раскрыл тайну бывшей жены, актрисы Марии Порошиной

50-летняя актриса и мать пятерых детей Мария Порошина тайно вышла замуж. Это второй официальный брак звезды сериала «Всегда говори всегда».

О том, что семейное положение Порошиной изменилось, рассказал ее бывший муж, актер Гоша Куценко. Пара воспитывает дочь.

«Она вышла замуж два месяца назад», - заявил Гоша в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Сама многодетная мама скрывает свое новое замужество. После скандального развода с Ильей Древновым, от которого она родила троих дочерей, артистка не комментирует личную жизнь. Держит в тайне она и имя отца ее единственного сына Андрея.

При этом в Сети появились слухи, что новым мужем Порошиной стал коллега по сцене Ярослав Бойко, с которым она снималась в сериале «Всегда говори всегда». В 2023 году актер развелся с женой, с которой прожил вместе 25 лет.

Ранее Мария Порошина вышла в свет с обручальным кольцом на пальце.