«Фарш не провернешь назад»: Лера Кудрявцева пожалела о словах об алкоголизме мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева вышла на связь в своем Telegram-канале после слез и откровений об алкоголизме мужа, хоккеиста Игоря Макарова, который моложе нее на 16 лет.

54-летняя ведущая шоу «Секрет на миллион» призналась, что сожалеет о сказанном накануне. Лера пояснила, что действовала на эмоциях, хотя обычно это ей не свойственно.

«Что-то я вчера газанула прилично. Обычно это не в моей природе. Жалею ли? Скорее да, чем нет. Но, как говориться, фарш не провернешь назад. Имеем то, что имеем», — написала Кудрявцева.

При этом ранее она подчеркнула, что отдает себе отчет в том, что выносит на публику семейные проблемы. Как пояснила Лера, она устала делать вид, что у нее все хорошо.

«Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Мне ведь надо улыбаться и делать вид, что все хорошо. Не хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного и спасать надо будет меня», - откровенничала с поклонниками Кудрявцева накануне.

Телеведущая также призналась, что стала «созависимой» и постоянно боится, что муж может умереть без ее поддержки.

Напомним, в начале 2024 года Лера Кудрявцева ушла от молодого мужа-хоккеиста из-за его проблем с алкоголем. Позже отношения пары наладились. Макаров принимает активное участие в воспитании их общей дочери Марии, которая в этом году пойдет в школу.

Ранее подруга Филиппа Киркорова, диджей Катя Гусева заявила, что Лера Кудрявцева получает 2−3 млн рублей за корпоративы. По ее словам, знаменитость часто зовут на мероприятия — она является одной из самых востребованных ведущих.