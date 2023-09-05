Вячеслав Чепурченко высказался о своем сходстве с Сергеем Безруковым

Актер Вячеслав Чепурченко с каждым годом становится все более популярным. Его фильмография пополняется новыми проектами, благодаря чему у него прибавляется количество фанатов. Однако несмотря на это, многие все равно видят в нем лишь копию Сергея Безрукова. А все из-за сильного внешнего сходства.

Если сравнивать фото Чепурченко и Безрукова, действительно тяжело не заметить общие черты. Сам Вячеслав в курсе, что его частенько сравнивают с коллегой, и это его не особо напрягает. Более того, ему это даже льстит. Тем не менее, актер не хочет, чтобы его считали подражателем, ведь он совершенно другой. Он признает, что они с Сергеем схожи и поведением в кадре, но при этом они все равно по-разному подходят к работе над своими персонажами.

«Конечно, мне приятно. Сергей — человек профессиональный и мегаталантливый. Главное, чтобы продюсеры не видели во мне Безрукова, потому что у него своя история, свой контекст, а у меня свой. Важно, чтобы люди не думали, что я такой же, как Сергей Витальевич», - отметил Вячеслав Чепурченко в интервью изданию StarHit.

Ранее Сергей Безруков рассказал, какого ему работать на одной съемочной площадке со своей женой Анной Матисон.