Актер Сергей Безруков честно рассказал об отношениях с женой Анной Матисон

Сергей Безруков откровенно рассказал об отношениях с женой Анной Матисон. Актер признался, что восхищается работой вместе с супругой.

Об этом сообщает kp.ru.

49-летняя звезда «Бригады» отзывается о супруге с особой нежностью. Он подчеркнул, что Анна не только «чудесная мама, отличная хозяйка и жена», но и профессиональный режиссер.

Сергей снялся уже в нескольких проектах супруги. Он отметил особую обстановку на съемочной площадке. Так, Анна всегда соблюдает субординацию. Безруков признался, что испытывает огромное удовольствие от полного взаимопонимания между артистом и режиссером.

Напомним, Сергей Безруков и Анна Матисон вместе с 2016 года, когда пара расписалась. В марте этого года супруги обвенчались. У них трое детей. Старшей Марии сейчас семь лет, среднему Степану исполнилось четыре, а младшему Василию нет еще и двух лет.

Ранее мы писали, что Сергей Безруков напугал поклонников своим видом. По мнению фанатов, на съемках в последней рекламе актер выглядит сильно постаревшим.