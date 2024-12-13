«Вы знаете, о ком я»: Александр Ревва передал привет тем, кто обижает его жену

Александр Ревва передал привет тем, кто обижает его жену. Об этом сообщает NEWS.ru.

Певец Александр Ревва высказался об обидчиках жены. Он не стал называть конкретных имен, но заявил, что недоволен последними новостями, которые распространяются в СМИ о его супруге.

«Всем, кто ее хочет обидеть, хочу просто передать привет. Если вы обижаете ее, вы обижаете меня. Я драться не собираюсь. Пишут всякое. Ну вы знаете, о ком я», — рассказал он.

При этом не ясно, о ком именно идет речь. На днях с критикой в сторону Анжелики выступила мать Реввы. Она заявляла, что невестка настраивает Александра против нее.

Был и другой скандал, связанный с журналисткой Аленой Жигаловой. Она еще в 2022 году заявляла, что музыкант вместе с женой улетел из России в Испанию. Тогда супруга опровергала эту информацию, грозя журналистке судом.

Ранее мы писали о том, что хирург Соцкий объяснил наличие морщин на лице Александра Реввы любовью к загару.