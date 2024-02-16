«Вы же миллиардер»: глава ФПБК Бородин призвал Стаса Михайлова поехать в зону СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал певца Стаса Михайлова миллиардером и призвал его поехать в зону СВО. По его мнению, исполнитель мог бы собрать несколько фур с гуманитарной помощью.

Мнение Бородина приводит НСН.

«Я призываю Вас поехать в зону проведения специальной военной операции! Не просто пофотографироваться, давайте с вами организуем хорошую гуманитарную помощь. Две-три фуры соберите, вы же миллиардер и можете себе это позволить», - сказал Бородин.

Он предложил артисту обеспечить охрану. На месте он «даст концерт в окопе», а также «прочувствует все».

Глава ФПБК допускает, что Михайлов поедет в зону СВО, но уверен: певец отправится не с чистыми помыслами. Для него, как для певца Филиппа Киркорова», - «это все бизнес».

Ранее Киркоров поехал в ДНР, посетил госпиталь и выступил перед ранеными. Военный корреспондент Александр Коц считает: поступок артиста говорит о том, что он определился с дверью и закончил попытки «усидеть на двух стульях».