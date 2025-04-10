«Вы здоровы, граждане?»: Поплавская защитила осужденного Ефремова после выхода по УДО

Яна Поплавская возмутилась журналистами, дежурившими у дома Михаила Ефремова после УДО. Актриса осудила сотрудников СМИ в Telegram-канале.

9 апреля Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вышел по УДО из колонии. Актеру удалось избежать внимания прессы у ворот ИК, однако возле дома Михаила окружила толпа журналистов. Получив комментарий артиста, многие остались дежурить у квартиры Ефремова, ожидая эксклюзив. Так, один из сотрудников СМИ «отловил» курьера, чтобы узнать про ужин актера. Поплавская возмущена поведением журналистов. Яна считает, что они намеренно провоцируют Михаила.

«Отловить курьера у квартиры Михаила Ефремова и заглянуть в пакет с его едой. Вы здоровы, граждане? При всем отношении к Ефремову, дежурить в подъезде, заглядывать в замочную скважину... А может спровоцировать еще, как спровоцировали Влада Галкина, чтобы «дядя Миша» вышел из себя и нарушил условия УДО», — возмутилась она.

Яна считает, что общество «надо лечить», особенно главных редакторов, которые дают сотрудникам подобные задания. По ее мнению, журналисты унижают сами себя.

«Еще дали бы на лапу сантехнику, чтобы посмотреть, что вытекает из квартиры Ефремова», — резюмировала актриса.

Ранее Михаил Ефремов в первом разговоре с прессой признался, что плохо себя чувствует. Подробности читайте в этой новости.