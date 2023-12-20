«Вы заражаете других»: Стас Пьеха осудил артистов, выходящих на работу больными

Известный певец Стас Пьеха высказался по поводу работы артистов во время болезни. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Вы заражаете других коллег. Мне еще надо доработать до 14 января. Вы просто подставляете таким образом огромное количество ваших же коллег», — заявил Пьеха.

Музыкант призвал других артистов воздержаться от посещения съемок и других совместных мероприятий. Певец подчеркнул, что многие люди прекрасно встретят Новый год без болеющих звезд. Он также пожелал здоровья всем коллегам по цеху.

После публикации обращения к артистам Пьеха уточнил, что ему начали писать пользователи с советами наподобие: «Перестаньте думать о болезни, тогда она не попадет в вас». Музыкант поблагодарил фанатов за советы, однако заверил, что они не работают.

Ранее Стас Пьеха заявил, что в молодости не слушал песни, которые исполняла его бабушка Эдита Пьеха. Он объяснил, что игнорирование композиций звездной родственницы являлось протестом.