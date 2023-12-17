Стас Пьеха рассказал, почему в молодости не слушал песни бабушки

Певец Стас Пьеха в молодости не слушал композиции, которые исполняла его бабушка Эдита Пьеха. Артист объяснил свою позицию в прямом эфире шоу «Суперстар», на котором он присутствует в качестве члена жюри.

По словам Стаса, в его молодости бабушка исполняла ретро-песни. Молодому человеку не нравился подобный репертуар, и он не слушал их, таким образом протестуя. При этом за семейным столом не пели и не слушали других композиций, кроме бабушкиных, отметил Пьеха.

Однако со временем мнение Стаса о творчестве известной родственницы изменилось. Поводом же для этого стало выступление участника телешоу «Суперстар» Алексея Гомана. Исполнитель вышел на сцену с композицией «Алешкина любовь» группы «Веселые ребята» и удивил Пьеху своим номером.

Ранее сообщалось, что сын Стаса растет хулиганом. Мальчику за последнее время пришлось сменить три школы. Все дело в характере звездного наследника.