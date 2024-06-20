«Вы заколебали»: Кристина Асмус отреагировала на критику нового имиджа

Российская актриса Кристина Асмус высказалась о критике своего нового имиджа. Соответствующую публикацию она сделала в своем микроблоге.

«Вы заколебали под каждым постом писать, как вам не нравится моя стрижка. Мне от этого она не начинает меньше нравиться. Еще раз. За последний год для разных проектов я красилась раз 50. Плюс начесы, плойки и привет. Я осталась без волос. У меня выбора не было», - поделилась артистка.

Знаменитость также в шутку отметила, что из-за новой прически теперь ее зовут Серега.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус отправилась на отдых на Бали в компании 10-летней дочери от шоумена Гарика Харламова.

Позднее актриса пожаловалась на дорогой отдых на Бали. Асмус отметила, что поездка получилась спонтанной, однако ей было дешевле съездить в Анапу.