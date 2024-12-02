«Вы за справедливость»: победительница «Ну-ка, все вместе!» обратилась к Сергею Лазареву после скандала на шоу

29 ноября состоялся финал шестого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!», победителем которого стала вокалистка Элен Бадалян. В личном блоге девушка поделилась эмоциями о проекте и обратилась к Сергею Лазареву, который из-за нее бурно спорил с Филиппом Киркоровым.

«Я во сне. И я в шоке. <…> Я всегда была близко, но никогда не была на пьедестале телепроектов, всегда находились причины, будь то национальные, будь то возрастные», — написала Элен Бадалян.

Участница «Ну-ка, все вместе!» поблагодарила за поддержку семью, педагога, близких людей, а также обратилась к жюри и создателям шоу с теплыми словами. Элен Бадалян призналась, что «обожает этот проект» и назвала его «одним из самых лучших на свете».

Не оставила без внимания вокалистка и Сергея Лазарева, который занимал место в жюри шоу. Элен Бадалян поблагодарила певца за «справедливость и преданность музыке», заботу и наставления.

«Спасибо дорогому уважаемому Сергею Лазареву. Я столько лет мечтала познакомиться с Вами, получить от Вас совета и наставления! Спасибо огромнейшее за то, что Вы за справедливость и за преданность музыке! Спасибо за заботу», — высказалась победительница «Ну-ка, все вместе!».

Кроме того, Элен Бадалян обратилась к ведущему проекта Николаю Баскову. Девушка отметила, что артист «создает атмосферу» на «Ну-ка, все вместе!».

«Николай, спасибо Вам отдельное за то, что Вы создаете атмосферу, тепло, поддерживаете нас и искренне горите своим делом!» — подчеркнула вокалистка.

Напомним, на финале шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1» Сергей Лазарев вступил в перепалку с Филиппом Киркоровым из-за того, что тот отказался отдать свой голос за Элен Бадалян, и нажал на кнопку вместо певца. Между артистами состоялся разговор на повышенных тонах, в результате чего Филипп Киркоров в ярости покинул студию. По итогам голосования победителем шестого сезона проекта стала именно фаворитка Сергея Лазарева.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Лазарев впервые высказался о конфликте с Филиппом Киркоровым на шоу «Ну-ка, все вместе!».