«Ему свыше говорят, чтобы оставил всех в покое»: Любовь Успенская высказалась о травме Филиппа Киркорова

Любовь Успенская считает неслучайными возникшие у Филиппа Киркорова проблемы со здоровьем. Певица уверена: это знак свыше, что артист должен уйти со сцены и «оставить всех в покое». Об этом она заявила в беседе с «Общественной службой новостей».

«Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое», —заявила Любовь Успенская.

Исполнительница хита «Кабриолет» не исключила, что случившееся с Филиппом Киркоровым на концерте — последствия пластических операций у Тимура Хайдарова. По мнению Любови Успенской, у певца мог лопнуть имплант. При этом концертный директор артиста Артем Кияшко опроверг эту информацию и заверил, что тот продолжает лечение раны: «Чувствует себя хорошо, осложнений нет». Он добавил, что певец еще неделю будет находиться под наблюдением врачей.

Напомним, Филипп Киркоров получил ожог во время своего концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. На нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Исполнитель хита «Единственная моя» не стал скрывать, что обжегся, но продолжил выступление. Впоследствии сообщалось, что артист попал в больницу, но в его команде опровергли эту информацию.

Ранее мы писали о том, что раскрыт диагноз пострадавшего на концерте Филиппа Киркорова.