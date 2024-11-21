«Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!»: куда пропал «двойник» Малахова из рекламы порошка

Артист Владимир Тишко стал популярен благодаря рекламе порошка, в которой ходил по квартирам и говорил: «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!». Из-за эффекта Манделы многие считали, что в ролике снимался телеведущий Андрей Малахов, поэтому Тишко стали называть его «двойником». Однако в последние годы он неожиданно пропал. И вот спустя время звезда мемов вернулся на ТВ.

Участие в рекламе довольно быстро сделало Владимира популярным. Он работал на телеканалах ТНТ, МУЗ-ТВ, MTV, снимался в эпизодических ролях в сериалах. Однако слава вскружила ему голову, и он начал появляться исключительно в скандальной и криминальной хронике.

Сейчас же Тишко вернулся к истокам. Он привел себя в порядок, перестал дебоширить, похудел на 20 килограммов и вновь стал работать на ТВ. По данным Kp.ru, телеведущий принимает участие в съемках программы «Редакция 2x2». В шоу он изображает шеф-редактора, который проводит планерки с персоналом. Также вместе с ним снимаются сын Тины Канделаки Лео, блогерша Мария Камова и юморист Александр Бударин.

К слову, проекта нигде в Сети нет. Пока посмотреть его можно только в эфире канала.

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