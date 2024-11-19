Куда пропал актер Вадим Демчог, сыгравший доктора Купитмана в сериале «Интерны»

Актер Вадим Демчог, известный зрителям по роли доктора Купитмана в сериале «Интерны», рассказал, почему пропал из кино. Он признался, что съемки в проектах ему больше неинтересны.

В фильмографии артиста десятки успешных кинолент и сериалов. Однако в последнее время он перестал принимать предложения режиссеров. Как оказалось, Демчог углубился в театр. При этом иногда он все-таки соглашается на съемки, но не фильмов, а шоу. Например, он ведет «Выживалити» на телеканале «Пятница!».

«Мне неинтересна эта тема (кино – прим. «Страсти») сейчас. То, что происходит на территории нашего командного театрального исследования, и тема тренингов захватили меня полностью. Тем не менее я продолжаю отдавать дань этой части моей профессии», - поделился актер в беседе с Газетой.Ru.

К слову, многие актеры, которые стали звездами после съемок в сериале «Интерны», не смогли продолжить развиваться в профессии и стали заложниками одной роли. Кинокритик Александр Голубчиков рассказал порталу «Страсти», что в этом нет ничего удивительно, так как редко комедийные артисты могут выйти за рамки своего амплуа.

Ранее стало известно, что звезда «Интернов» Иван Охлобыстин станет дедушкой в третий раз.