«Вы вообще чокнулись?»: Елена Ваенга перешла на грубость, говоря о Ларисе Долиной

Певица Елена Ваенга раскритиковала артистку Валю Карнавал. Она осудила, что молодую исполнительницу посадили рядом с певицей Ларисой Долиной: по мнению Ваенги, ей не место рядом с джазовой артисткой.

«Я когда увидела Валю Карнавал и Ларису Долину… Вы кого вообще с кем посадили…», - возмутилась Ваенга.

Она раскритиковала способности Карнавал – звезда эстрады считает, что та поет, не зная музыкальной грамоты.

«Вы вообще чокнулись что ли, люди дорогие? Как может музыкой заниматься человек, который «ля» от «си-бемоль» не отличает», - прошлась по Вале Карнавал Ваенга.

Ранее артистка ответила на оскорбительное высказывание певицы Аллы Пугачевой, произнесенное в октябре 2022 года.