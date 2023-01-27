«Вы вообще чокнулись?»: Елена Ваенга перешла на грубость, говоря о Ларисе Долиной
Елена Ваенга грубо высказалась по поводу музыкальной деятельности Вали Карнавал.
Фото: Евгений Федотов/ Starface.ru
Певица Елена Ваенга раскритиковала артистку Валю Карнавал. Она осудила, что молодую исполнительницу посадили рядом с певицей Ларисой Долиной: по мнению Ваенги, ей не место рядом с джазовой артисткой.
«Я когда увидела Валю Карнавал и Ларису Долину… Вы кого вообще с кем посадили…», - возмутилась Ваенга.
Она раскритиковала способности Карнавал – звезда эстрады считает, что та поет, не зная музыкальной грамоты.
«Вы вообще чокнулись что ли, люди дорогие? Как может музыкой заниматься человек, который «ля» от «си-бемоль» не отличает», - прошлась по Вале Карнавал Ваенга.
Ранее артистка ответила на оскорбительное высказывание певицы Аллы Пугачевой, произнесенное в октябре 2022 года.