«Вы видели, какие сейчас цены?»: Митя Фомин купил квартиру в Москве за 40 млн

Певец Митя Фомин купил квартиру в Москве в доме, который построят в 2026 году. Артист собирается сдавать жилье в аренду.

Подробности сообщает Пятый канал.

Новое жилье Фомина с видом на Москва-реку расположено в районе Кутузовского проспекта. Певец говорит, что пока не обзавелся пассивным доходом, но задумался об этом.

«Поэтому что-нибудь, знаете, на черный день надо, чтобы тебя кормило… Это все такая небольшая инвестиция для того, чтобы себя не чувствовать бедно в старости», — размышляет Фомин.

Площадь новой квартиры – 100 квадратных метров. По данным СМИ, за недвижимость артист отдал 40 млн рублей. Больше половины певец заплатил, остальную часть будет вносить в рассрочку, без процентов.

«А вы видели, какие сейчас цены вообще в мире и у нас?» — отметил музыкант.

Певец уже откладывает деньги на ремонт и мебель. Фомин признался, что «не понимает, откуда люди берут деньги». Он заметил, что «все страшно дорого стало стоить».

Ранее певец Николай Басков посоветовал Фомину носить обтягивающую одежду в 50 лет. Исполнитель отметил отличную форму артиста.