«Вы уже бегаете?»: Лада Дэнс удивила журналистов на фоне слухов о преувеличенных масштабах травм

Певица Лада Дэнс убегала из ресторана, где просидела около двух часов и обсудила новости с другими знаменитостями. Артистка не захотела общаться с журналистами и планировала выйти незамеченной, певица даже перешла на легкую трусцу.

Журналисты были удивлены. Они спрашивали Дэнс: «Лада, вы уже бегаете? Значит, чувствуете себя хорошо?»

После этого исполнительница перешла на размеренный шаг. Говорить о своем состоянии она не стала – как пишет сайт mk.ru, ей не хотелось отвечать на неудобные вопросы. Тем более, что артистку обвинили в преувеличении масштабов травм после автоаварии в августе.

Ранее Дэнс рассказала, что идет этап реабилитации, а на восстановление костей нужно время. Артистка призналась в улучшении самочувствии.

Врачи говорят, что сращение костей займет до 3 месяцев. Сроки зависят от характера травм и лечения.

Напомним, 5 августа машина с Дэнс врезалась в два автомобиля, которые не выставили знак аварийной остановки. Удар был такой силы, что артистка перелетела с заднего сиденья на переднее.