Певица Лада Дэнс рассказала о самочувствии и срастающихся после ДТП костях

Певица Лада Дэнс рассказала, что после ДТП в начале августа чувствует себя гораздо лучше. Сейчас идет этап восстановления, срастаются кости.

Подробности реабилитации после автоаварии Дэнс привела в разговоре с «ДНИ.РУ».

Артистка рассказала: «Я сегодня чувствую себя гораздо лучше…».

Дэнс начала выступать, сниматься. По ее признанию, восстановление костей займет время.

«Врачи сказали мне, что кости должны срастаться так же аккуратно, как рождаются дети – за определенный период времени», - сообщила знаменитость.

Травматолог рассказал изданию, что сращение костей займет до 3 месяцев. Срок зависит от сложности перелома и лечения.

Напомним, ДТП произошло 5 августа. Водитель влетел в две ранее столкнувшиеся машины, которые не выставили знак аварийной остановки. Певица перелетела с заднего сиденья вперед. Исполнительницу достали из машины и положили на траву. Узнавший о ДТП сын певицы заплакал после сообщения о случившемся.