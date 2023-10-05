Певица Лада Дэнс рассказала о самочувствии и срастающихся после ДТП костях
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Певица Лада Дэнс рассказала, что после ДТП в начале августа чувствует себя гораздо лучше. Сейчас идет этап восстановления, срастаются кости.
Подробности реабилитации после автоаварии Дэнс привела в разговоре с «ДНИ.РУ».
Артистка рассказала: «Я сегодня чувствую себя гораздо лучше…».
Дэнс начала выступать, сниматься. По ее признанию, восстановление костей займет время.
«Врачи сказали мне, что кости должны срастаться так же аккуратно, как рождаются дети – за определенный период времени», - сообщила знаменитость.
Травматолог рассказал изданию, что сращение костей займет до 3 месяцев. Срок зависит от сложности перелома и лечения.
Напомним, ДТП произошло 5 августа. Водитель влетел в две ранее столкнувшиеся машины, которые не выставили знак аварийной остановки. Певица перелетела с заднего сиденья вперед. Исполнительницу достали из машины и положили на траву. Узнавший о ДТП сын певицы заплакал после сообщения о случившемся.