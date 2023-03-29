«Вы удивительно неправы»: Дмитрий Назаров прервал молчание по поводу заведенного на него дела

В конце марта стало известно, что в отношении Дмитрия Назарова возбудили дело о дискредитации ВС РФ. Предпочитающий отвечать на все нападки в его сторону актер неожиданно не захотел никак комментировать разбирательство, а его супруга Ольга Васильева кратко заявила журналистам, что им абсолютно все равно, так как они заняты гастролями. Однако спустя пару недель звезда «Кухни» все-таки прервал молчание и написал новое стихотворение, которое посвятил сложившейся ситуации.

После отъезда за границу Дмитрий стал все чаще публиковать свои произведения в Сети. В них он осуждал народ и власть, но в этот раз затронул армию России. Основной его посыл заключается в том, что военных не нужно защищать, так как это их задача – обеспечивать покой и сохранность граждан.

«Вы удивительно неправы в желании армию спасать. Она — защитница державы, ее не надо защищать», - заявил Назаров.

Больше ничего говорить по этому поводу актер не стал, посчитав, что стихотворение максимально полно раскрывает его отношение к возбужденному делу. Отметим, что, если Дмитрия признают виновным, ему нужно будет выплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Именно такое наказание предусмотрено для физических лиц. Ситуацию Назарова рассмотрит Тверской районный суд.

Напомним, что все проблемы Дмитрия Назарова начались из-за его скандальных высказываний. Из-за них худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский был вынужден просить актера и его супругу написать заявление об увольнении по собственному желанию. После этого он потерял работу и в кино, поэтому не придумал ничего лучше, кроме как уехать из страны. По последней информации, артист находится в Каннах.

Ранее Назаров впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками с широкой улыбкой на лице.