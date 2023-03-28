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13:56, 28 марта 2023
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С букетом цветов и улыбкой до ушей: находящийся в Каннах Назаров отмечает важное событие

С букетом цветов и улыбкой до ушей: находящийся в Каннах Назаров отмечает важное событие

Фото: Starface.ru

Когда-то Дмитрий Назаров считался любимцем публики. Актер радовал зрителей своими ролями в сериале «Кухня» и в МХТ имени Чехова. Но после провокационных высказываний мужчины все изменилось в одночасье: россияне вмиг сделали его своим антигероем, а руководство театра уволило Дмитрия с супругой с громким скандалом. Вот почему звездное семейство приняло решение уехать из страны. Сейчас Назаров и Васильева обосновались в Каннах: там у них имеется собственный дом. Несмотря на отдаленное местонахождение, супруги частенько напоминают о себе соотечественникам. На этот раз Дмитрий вышел на связь в личном блоге и поделился радостным событием.

Выяснилось, что вчера был Всемирный день театра, как человек, имеющий прямое отношение к этой сфере, Назаров не смог пройти мимо. Мужчина поделился своей фотографией с Васильевой, на которой они стоят с огромными букетами цветов и широкой улыбкой. Звезда сериала «Кухня» трогательно подписал кадр: «С днем настоящего театра! И вас, и нас!».

С букетом цветов и улыбкой до ушей: находящийся в Каннах Назаров отмечает важное событие

Фото: Из профиля Instagram* Назарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Несмотря на черную полосу в жизни, знаменитости явно не унывают. Они по-прежнему выступают перед публикой, правда, уже не в России, а в Израиле, и активно размышляют о будущих творческих планах.

К слову, мысль о возвращении в Россию Назаров и Васильева не отпускают. В недавнем интервью актер заявил, что они обязательно вернутся, но вот о сроках этого события пока говорить не приходится.

Ранее 51-летняя звезда «Глухаря» Виктория Тарасова сообщила о домогательствах театральных деятелей. Мужчины за ужин с продолжением гарантировали актрисе участие в спектакле. О реакции Тарасовой на происходящее читайте здесь.

Источник фото:Starface.ru
Источник: социальные сети
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