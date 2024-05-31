«Вы тут во всех дырах»: Оксану Домнину задели комментарии про Романа Костомарова

Фигуристка Оксана Домнина назвала комментарии про мужа, спортсмена Романа Костомарова, которые ее задевали. В одних пару упрекали в том, что они часто ходят по мероприятиям. Другие писали, что из заболевшего человека сделали героя.

Своими мыслями Домнина поделилась в шоу Евгении Медведевой «Бес Комментариев» на YouTube.

Супруга Олимпийского чемпиона заявила, что они посещают примерно 5% мероприятий из тех, что предлагают.

«Это, конечно, не очень приятно, когда уже начинают говорить, что «вы тут во всех дырах», - призналась Домнина и отметила, что у каждого свое мнение и ей на это хочется ответить фразой «пусть говорят».

Оксана хоть и редко, но замечала комментарии: «Да какой он герой? Заболел, а из него героя сделали».

На это она сказала, что у каждого свое понимание слова герой. Она пояснила, что Костомаров для нее герой и победитель болезни. У людей, не считающих спортсмена таковым, иное понимание геройства, полагает она. Домнина вспомнила, как Роман на вопрос, считает ли он себя героем, говорил, что чувствовал себя таковым при победе в Олимпийских играх. В настоящий момент он не считает себя героем.

В мае Роман с Оксаной и их 13-летней дочерью появились на премии МХТ.