Фигурист Роман Костомаров впервые вывел 13-летнюю дочь в свет

Фигурист Роман Костомаров с семьей посетил Премию Художественного театра в МХТ им. Чехова. Он был с женой Оксаной Домниной и дочерью Анастасией. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Для Анастасии Костомаровой это первый выход в свет. Сына фигуриста Ильи не было в этот вечер с семьей.

Костомаров был одет на премии во все черное: пиджак, брюки, футболку и кепку. Домнина тоже выбрала одежду темных цветов. Дочь фигуристов оделась в черное платье выше колен и пиджак, а также выбрала обувь без каблуков. Семья втроем позировала фотографам.