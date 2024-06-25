«Вы стали мумией?»: Ксения Собчак появилась на публике в туфлях с иллюзией стопы и стала объектом насмешек

Журналистка Ксения Собчак неоднократно появлялась на публике в эпатажной одежде. В этот раз она решила дополнить строгий костюм туфлями с необычным дизайном и стала объектом насмешек в Сети.

В своем блоге Ксения разместила фотографию, на которой запечатлена в брючном костюме с крупными пуговицами на пиджаке. При этом внимание поклонников привлекли туфли на каблуках золотого оттенка с иллюзией голой стопы.

Интересной деталью обуви являются носы в виде пальцев с маникюром черного цвета. Стоимость аналогичной модели известного бренда составляет порядка 3,3 тысячи евро (примерно 312 тысяч рублей по текущему курсу).

Собчак добилась поставленной цели и произвела необходимы эффект. Пользователи Сети начали активно комментировать ее образ. При этом в основном отзывы оказались негативными.

«Кто узнал обувь, которую придумал Гена Букин?» - посмеялись комментаторы.

Подписчики также сравнили Ксению с со статуей и отметили, что обувь выглядит странно.

«Вы стали мумией?», — поинтересовались поклонники в соцсети.

Ранее Ксения Собчак появилась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в брюках с интересным дизайном. В Интернете их сравнили с «ползунками».