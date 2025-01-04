«Они за все заплатят»: продюсер Разин пригрозил судом артистам после новогоднего концерта

Продюсер Андрей Разин заявил, что всех артистов новогоднего концерта на Первом канале ждут судебные иски и штрафы. Мужчина выразил негодование из-за песен группы «Ласковый май», которые исполняли звезды шоу-бизнеса. Об этом сообщает mk.ru.

«Они за все заплатят... Всех, невзирая на их имена, ждут суды, и очень серьезные штрафы», — высказался Разин.

Продюсер отметил, что артисты исполнили популярные треки, не спросив у него разрешения, как у автора и владельца прав на эти произведения. Именно поэтому он хочет привлечь их к ответственности. Хиты «Розовый вечер», «Белые розы», «Седая ночь», судя по афише, прозвучали из уст таких звезд, как: SHAMAN, Николай Басков, Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Хабиб, Алсу, Сосо Павлиашвили, Татьяна Буланова, Amirchik, Александр Панайотов, Люся Чеботина, Денис Клявер, Юлия Савичева, «Дискотека Авария», Алексей Чумаков, Ваня Дмитриенко, Mia Boyka и многих других.

«Из Турции к ним уже идут досудебные письма. Если они в досудебном порядке не возместят материальный ущерб по $85 000, который нанесли каждым своим исполнением незаконным», – возмутился экс-продюсер «Ласкового мая».

Напомним, что солист коллектива Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года. До своей смерти он долгое время судился с Андреем Разиным, который запрещал ему исполнять хиты. Певец выиграл последний суд, а после смерти правообладателем стала его семья. Но Андрей с этим не согласен, о чем мы писали ранее.