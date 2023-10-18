«Вы сидите на своих диванах и не понимаете»: Рудову возмутили обвинения в чрезмерном богатстве

Актриса Наталья Рудова высказалась в социальных сетях о хейтерах, которые обвиняют ее в чрезмерном богатстве. Знаменитость призвала критиков не обсуждать чужую жизнь, а уделить внимание своей, передает Газета.Ru.

Рудова призналась на своей странице в одной из социальных сетей, что критики довели ее до белого каления. Ее поражают люди, которые обсуждают благосостоятельность звезд, но при этом ничего не знают о их жизни.

По мнению Натальи, хейтеры считают, что она каждый день ест черную икру ложками и при этом совершенно оторвана от реальной жизни. С таким утверждением актриса оказалась полностью не согласна и высказала в Сети то, что у нее накипело.

«Я не понимаю, почему если я красивая, блондинка, то полное ощущение, что я пипец просто! Вы сидите на своих диванах и не понимаете, как живут люди и что они делают, чтобы быть успешными», — заявила Рудова.

Также артистка дала совет критикам, которые обвиняют ее в чрезмерном богатстве. Она призвала их заняться своей жизнью, а не обсуждать чужую. Тогда мир изменится, считает звезда.

Ранее Наталья Рудова продемонстрировала результаты похудения в соцсетях. Она предстала перед подписчиками в коротких джинсовых шортах и сером топе.