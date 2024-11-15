«Вы серьезно мните себя знатоками трендов?»: униженный из-за стиля Митя Фомин вышел из себя

Певец Митя Фомин отреагировал на критику стилиста Александра Рогова, который негативно высказался о его стиле. Модный эксперт публично высмеял артиста, и это оскорбило исполнителя хита «Все будет хорошо».

В личном блоге Митя опубликовал пост, в котором призвал оставить образы звезд в покое. Он отметил, что знаменитости не «вписываются в шаблоны», поэтому обычным людям не понять их «креатива».

Также Фомин подчеркнул, что Рогов и его соведущая Маша Миногарова не обосновали, почему его стиль плох. Они просто посмеялись над ним.

«Я не считаю допустимыми необъяснимую критику и неаргументированный хейт с обилием мата и снисходительных оскорблений. Единственная претензия, которую я здесь услышал: «Где ты это взял»? Вы серьезно мните себя знатоками трендов и традиций моды?», - заявил певец.

По мнению Мити, образ, который привлек внимание критиков, похож на наряд для Met Gala Джареда Лето, а его считают иконой стиля.

Ранее Митя Фомин рассказал, что его сестра вышла замуж за иностранца.