57-летняя сестра певца Мити Фомина вышла замуж во второй раз за итальянца

Старшая сестра Мити Фомина Светлана вышла замуж во второй раз. Избранником 57-летней женщины стал итальянец.

На вручении светской премии в Москве Митя рассказал, что торжество прошло еще месяц назад. Сестра артиста уже долгое время живет в Италии и имеет гражданство страны, поэтому родственники не удивились, узнав о национальности ее нового супруга. К слову, предыдущий муж Светланы тоже был итальянцем.

Новый родственник Фомину нравится. Он признался, что считает его хорошим человеком.

«Ее супруг - классный, настоящий мужик, который любит мою сестру, работает, и это совершенно очевидно, что у них замечательная семья», - рассказал Митя mk.ru.

Свадьба, по словам певца, была скромная. Сам Фомин присутствовать не смог, но в качестве подарка молодоженам оплатил их ужин в ресторане. Потратил немного – 2 тысячи евро.

Отметим, что, в отличие от сестры, Митя пока личную жизнь не смог наладить. Он не женат, и у него нет детей. Пока артист занимается карьерой.

Ранее Митя Фомин купил квартиру в Москве за 40 млн рублей.