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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 марта 2024, 10:15
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«Вы серьезно?»: Дмитрий Дибров шокировал Ольгу Бузову на съемках шоу «Это нормально?»

Бузова оторопела от слов Диброва про полигамию и была добита мнением россиян.
«Вы серьезно?»: Дмитрий Дибров шокировал Ольгу Бузову на съемках шоу «Это нормально?»

© Starface.ru

Ольга Бузова и Дмитрий Дибров ведут вместе передачу «Это нормально?». В очередном выпуске на обсуждение были вынесены свободные отношения. Дибров высказался по этому поводу и крайне удивил коллегу. Кроме того, телеведущая испытала шок из-за позиции большинства россиян касательно данного вопроса.

Дмитрий рассказал в студии, что у него был опыт свободных отношений. Однако потом, как выразился телеведущий, его намотало на колеса любви. Дибров женился на девушке Полине, с которой счастлив в браке уже 15 лет.

Бузова, услышав откровение коллеги, крайне удивилась. Затем в студии показали результаты опроса. Оказалось, что большинство жителей России не имеет ничего против свободных отношений. Это повергло Ольгу в шок.

«Вы считаете, что нормально иметь свободные отношения? Вы серьезно?» — заявила телеведущая.

Ранее Бузова заявила, что придумала имена своим будущим детям. По словам знаменитости, она задумалась о наследниках еще в 22 года.

Источник фото:Starface.ru
Источник:«Это нормально?»
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Ольга Бузова
Дмитрий Дибров
отношения