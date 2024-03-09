«Вы серьезно?»: Дмитрий Дибров шокировал Ольгу Бузову на съемках шоу «Это нормально?»

Ольга Бузова и Дмитрий Дибров ведут вместе передачу «Это нормально?». В очередном выпуске на обсуждение были вынесены свободные отношения. Дибров высказался по этому поводу и крайне удивил коллегу. Кроме того, телеведущая испытала шок из-за позиции большинства россиян касательно данного вопроса.

Дмитрий рассказал в студии, что у него был опыт свободных отношений. Однако потом, как выразился телеведущий, его намотало на колеса любви. Дибров женился на девушке Полине, с которой счастлив в браке уже 15 лет.

Бузова, услышав откровение коллеги, крайне удивилась. Затем в студии показали результаты опроса. Оказалось, что большинство жителей России не имеет ничего против свободных отношений. Это повергло Ольгу в шок.

«Вы считаете, что нормально иметь свободные отношения? Вы серьезно?» — заявила телеведущая.

Ранее Бузова заявила, что придумала имена своим будущим детям. По словам знаменитости, она задумалась о наследниках еще в 22 года.