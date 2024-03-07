«Очень хотелось себя реализовать, стать мамой»: Бузова призналась, что придумала будущим детям имена еще в 22 года

Телеведущая Ольга Бузова посетила красную дорожку на презентации очередного шоу. Журналисты, увидев на безымянном пальце знаменитости кольцо, стали расспрашивать ее о личной жизни. Звезда не приоткрыла завесу тайны, но поделилась другой информацией, связанной c появлением в будущем детей, передает mk.ru.

На тему личной жизни и отношений Бузова рассуждать не стала. А вот что касается будущего материнства, то телеведущая с охотой заговорила на эту тему. Она отметила, что мечтает о детях с 22 лет. Тогда же Ольга придумала имена своим наследникам. Однако называть их звезда не стала.

«Да, это та сфера, в которой мне бы очень хотелось себя реализовать, стать мамой. Я об этом говорила с 22 лет. В 22 года я уже придумала имена для своих детей. Кстати, мои предпочтения до сих пор не поменялись», — поделилась Ольга.

Ранее сообщалось, что Бузову позвал замуж блогер Меружан Мовсисян. Он сделал предложения артистке во время шоу.