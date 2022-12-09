«Вы с какой планеты вообще?»: реакция Анастасии Волочковой на маленький букет

Балерине Анастасии Волочковой во время процедур в салоне красоты преподнесли небольшой букет. На это она отреагировала неожиданной фразой.

Молодой человек вручил цветы, когда Волочковой смывали краску с волос. В не самый подходящий момент он протянул балерине цветы со словами: «Анастасия, этот букет летний для вас».

Волочкова явно не ожидала презент и сказала: «Вы с какой планеты вообще? Вы замечательный человек. Мне так приятно, у меня нет слов. Потому что я без цветов не мыслю своей жизни».

На это парень ответил: «Я так и подумал».

Ранее Волочкова заявила о ревности, когда ее друг Никита Джигурда назвал богиней и поцеловал начинающую певицу Ирэн. Она сообщила, что «богинь» у Джигурды только две – она и нынешняя супруга Марина Анисина - других Волочкова видеть не хочет.