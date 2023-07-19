«Вы рожаете для себя»: Ксения Собчак стала матерью в 35 лет и сделала важные выводы

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о материнстве в целом и первых родах в 35 лет. Она заявила, что «все пришло в нужное время, в нужном возрасте, в нужном понимании себя».

Комментарий знаменитость опубликовала в Telegram-канале.

«Я стала мамой в 35. Сейчас я могу сказать, что нет ничего круче», - заявила Собчак.

Она отметила, что будь ей 25 лет, то не поменяла бы мнение. В 20-ть с небольшим Собчак «была вся в работе»: посещала мероприятия и знакомилась с новыми людьми. В тот момент материнство «было где-то далеко».

Родив первенца, Собчак сделала вывод, что материнство это не только про «отдавать», оно еще и многому учит.

Телеведущая призвала женщин строить карьеру и реализовывать себя.

«… Рожайте тогда, когда вы к этому готовы. Сохраните напоминалку - вы рожаете для себя, а не для государства», - говорится в публикации.

Ранее появилась информация, что Собчак беременна вторым ребенком. 41-летняя журналистка попала на видео с заметно округлившимся животом. Большинство подписчиков пришли к мнению, что у сына Собчак появится брат или сестра. Довольно быстро журналистка развеяла слухи, появившись на мероприятии в мерцающем платье без живота.