«Скоро рожать уже»: Ксению Собчак поздравляют со второй беременностью

41-летняя телеведущая Ксения Собчак уже довольно давно делится с фанатами своим желанием вновь стать мамой. После рождения своего первенца Платона журналистка полностью изменила свое мнение о детях и теперь совершенно не против появления на свет еще одного сына или же дочери. В беременности ее после таких слов заподазривали много раз, причем даже иногда совсем без повода. Однако сейчас поклонники точно уверены – Ксения Анатольевна снова готовится к родам.

Догадки пользователей Сети по поводу положения звезды «Дома-2» появились после публикации видео, на котором она продемонстрировала публике заметно округлившийся живот. Ролик был сделан во время отдыха Собчак на Бали, и она в нем совершенно не скрывала изменившуюся фигуру.

В комментариях под постом телеведущей теперь большинство ее подписчиков не могут успокоиться, пытаясь понять, действительно ли она беременна или же нет. На данный момент больше все-таки тех, кто верит, что у Платона в скором времени появится брат или сестра.