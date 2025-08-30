«Вы, Пупкины!»: Виктория Боня вне себя из-за хейтеров, которые не верят в спасение Наговициной

Виктория Боня осадила хейтеров, которые уличили ее в пиаре на Наговициной. Об этом стало известно из соцсетей.

Виктория Боня вчера предложила свою помощь в спасении с пика Победы Натальи Наговицыной, к которой никак не могут пробраться другие альпинисты. Знаменитость рассказывала, что у нее есть деньги на аренду вертолета, а также пилот, выразивший готовность высадиться на высоте 7,2 км.

Однако для осуществления задуманного Боне необходимо разрешение от руководства Киргизии. Но пока никто на связь с блогершей так и не выходит.

После публикации поста, на Викторию обрушилась критика — одни заявляли, что она пиарится на происшествии. Однако, как заявила сама блогерша, о помощи ее попросил сын Натальи.

«Есть Пупкины такие, которые с нулевых страниц пишут, ходят везде. Сейчас много сообщений вижу под постами: „К Наталье не поехала, в Венеции сидишь, на Наговицыной пытаешься хайповать“. Ко мне обратился сын через человека. Конкретно разговаривала с наследником. Ну вот вы, Пупкины, что-то сделали доброго в этой ситуации. Хоть что-то вы сделали?» — возмущается она.

Напомним, Наталья Наговицина находится на высоте 7,2 км на пике Победы уже 18 сутки без еды и воды со сломанной ногой. Некоторые эксперты заявляли, что при таких условиях шансов на выживание у женщины нет.

