«Вы просто дно!»: Сергей Лазарев разозлился из-за проблем с авиакомпанией

Сергей Лазарев обвинил «Аэрофлот» в срыве планов и назвал компанию дном. Об этом стало известно из соцсетей.

Певец Сергей Лазарев написал гневное сообщение в адрес авиакомпании «Аэрофлот». Он не стал рассказывать всю суть ситуации, однако намекнул, что из-за плохого обслуживания его планы были сорваны.

«„Аэрофлот“ — вы просто дно! Подробностей не будет! Это констатация факта! За неимением международных альтернатив они скатываются все ниже в обслуживании позволяя многочасовые задержки, далее держать после задержек людей в душном самолете по 2 и более часов. У людей рушатся планы, стыковки! Им наплевать!» — написал он.

Неизвестно, куда именно не успел певец. Согласно официальному сайту, ближайшие концерты Сергея Лазарева пройдут в конце апреля в Беларуси.

Ранее мы писали о том, что устроивший скандал на «Ну-ка, все вместе!» Сергей Лазарев назвал своих фаворитов в шоу.