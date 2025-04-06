«Поразили меня»: устроивший скандал на «Ну-ка, все вместе!» Сергей Лазарев назвал своих фаворитов в шоу

Певец Сергей Лазарев, вернувшийся в шоу «Ну-ка, все вместе!» после скандала, сделал первое заявление после премьеры нового сезона проекта. В своем Telegram-канале исполнитель хита «Снег в океане» назвал своих фаворитов в шоу.

4 апреля на канале «Россия 1» стартовал второй сезон шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!», лидером сотни в котором стал Сергей Лазарев. В личном блоге певец подвел итоги первого выпуска проекта и раскрыл имена своих фаворитов. Артист признался, что его «поразил» коллектив из Казани, в котором дети поют наравне со взрослыми.

«Впереди нас ждет несколько недель удивительной борьбы коллективов и ансамблей, за главный приз в 5 миллионов рублей и звание лучшего коллектива страны. В первом выпуске меня поразили несколько коллективов, и этот в том числе. Капелла Дмитрия Железнова из Казани. Дети, которые выступали наравне со взрослыми и сделали это очень профессионально! Вы только посмотрите на их лица! Как ответственно они подошли к этой сложнейшей и взрослой композиции!» — заявил Сергей Лазарев.

Напомним, прошлый сезон «Ну-ка, все вместе!» закончился скандалом с участием певца. В эфире одного из выпусков шоу Сергей Лазарев прыжками спустился по этажам «стены» на нижний ряд и проголосовал за фониатра Льва Рудина, отказавшегося оценить номер Арпи Абкарян. В ответ на это оскорбленный член жюри покинул студию. После инцидента артист заявил об уходе с проекта, но впоследствии изменил свое решение.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев объяснил, почему решил вернуться в «Ну-ка, все вместе!». Певец признался, что «не может себя представить без проекта», и назвал участников шоу своей «музыкальной семьей».