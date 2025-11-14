«Вы просили показать, кто воспитал Степанчика»: будущая свекровь Айзы прилетела к ней на Бали

Блогер и певица Айза показала в своей соцсети свою будущую свекровь. Мать избранника знаменитости прилетела к ним на Бали. В личном блоге экс-супруги Гуфа появился кадр из аэропорта, где пара встретила родственницу.

В подписи к новому посту Айза-Лилуна Ай обратилась к подписчикам, которые долгое время просили ее показать маму ее возлюбленного Степан Кузьменко. Она удовлетворила желание поклонников. При этом, признается блогерша, она сама ждала этой встречи полтора года.

«Вы просили показать, кто воспитал Степанчика. Вот! Держите. Любимая свекровь Инна прилетела к нам в гости», — написала предпринимательница.

Возлюбленный Айзы сделал ей предложение руки сердца спустя 10 месяцев после начала отношений. Это случилось во время реалити-шоу «Ставка на любовь»В октябре этого года звезда сообщила о помолвке. Сейчас пара активно занимается подготовкой к свадьбе.

Ранее Айза-Лилуна Ай заявила, что готова извиниться перед женой футболиста Вячеслава Малафеева после слухов о романе с голкипером.